Caro voli il bonus della Regione Siciliana | arriva la proroga per cinque mesi

Da feedpress.me 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bonus voli della Regione Siciliana si prolunga di cinque mesi a causa delle richieste dei cittadini che desiderano tornare sull’isola a Pasqua spendendo meno. L’assessorato ai Trasporti ha confermato la proroga, che permette ai viaggiatori di usufruire ancora di sconti fino a fine luglio 2026. La decisione è arrivata dopo una serie di segnalazioni e discussioni tra le parti coinvolte. La proroga rappresenta una misura concreta per sostenere il settore dei trasporti.

Prima le segnalazioni dei siciliani che vorrebbero rientrare nell’Isola per Pasqua pagando meno, poi le rassicurazioni dall’assessorato regionale ai Trasporti e infine l’atteso decreto, firmato dal titolare della delega Alessandro Aricò: il bonus voli è stato prorogato fino al 31 luglio 2026. Il sistema di scontistica, applicabile alle tratte aeree nazionali che servono il territorio e in scadenza a fine febbraio, è riconfermato a regole invariate, con la riduzione del 25% per tutti i residenti e del 50% per le categorie prioritarie, e con le stesse modalità operative: direttamente, acquistando i biglietti dalle compagnie aderenti all’iniziativa (Ita Airways e Aeroitalia) oppure sotto forma di rimborso indiretto mediante il sito “SiciliaPei”. 🔗 Leggi su Feedpress.me

