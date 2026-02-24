Caro voli il bonus della Regione Siciliana | arriva la proroga per cinque mesi

Il bonus voli della Regione Siciliana si prolunga di cinque mesi a causa delle richieste dei cittadini che desiderano tornare sull’isola a Pasqua spendendo meno. L’assessorato ai Trasporti ha confermato la proroga, che permette ai viaggiatori di usufruire ancora di sconti fino a fine luglio 2026. La decisione è arrivata dopo una serie di segnalazioni e discussioni tra le parti coinvolte. La proroga rappresenta una misura concreta per sostenere il settore dei trasporti.

Prima le segnalazioni dei siciliani che vorrebbero rientrare nell’Isola per Pasqua pagando meno, poi le rassicurazioni dall’assessorato regionale ai Trasporti e infine l’atteso decreto, firmato dal titolare della delega Alessandro Aricò: il bonus voli è stato prorogato fino al 31 luglio 2026. Il sistema di scontistica, applicabile alle tratte aeree nazionali che servono il territorio e in scadenza a fine febbraio, è riconfermato a regole invariate, con la riduzione del 25% per tutti i residenti e del 50% per le categorie prioritarie, e con le stesse modalità operative: direttamente, acquistando i biglietti dalle compagnie aderenti all’iniziativa (Ita Airways e Aeroitalia) oppure sotto forma di rimborso indiretto mediante il sito “SiciliaPei”. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Caro voli, la Sicilia proroga il bonus per i viaggiatori fino al 28 febbraio 2026La Sicilia ha annunciato la proroga del bonus sui voli fino al 28 febbraio 2026, offrendo un sostegno ai viaggiatori.

Leggi anche: Caro-aerei Natale, Assoutenti denuncia: biglietti fino a 841 euro per volare da nord a sud Italia. La Sicilia proroga il bonus voli contro l’insularità

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Bonus caro voli Sicilia, la Regione proroga e aumenta i rimborsi; Bonus Caro-Voli, la Regione valuta nuove modalità di sconto; Caro voli per la Sicilia in vista della Pasqua; Caro voli a Pasqua in Sicilia, prezzi alle stelle per gli aerei.

Bonus Voli Sicilia: Proroga e Nuove Soglie di Rimborso fino a Luglio 2026La lotta contro il caro-voli in Sicilia segna un nuovo punto a favore dei cittadini residenti. La Regione Siciliana ha ufficialmente confermato la proroga dei rimborsi per i biglietti aerei fino al 31 ... catania.mobilita.org

Bonus voli Sicilia, mancano pochi giorni alla scadenza: a chi spetta e come richiederloLeggi su Sky TG24 l'articolo Bonus voli Sicilia, mancano pochi giorni alla scadenza: a chi spetta e come richiederlo ... tg24.sky.it

Ecco le ultime novità dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - facebook.com facebook

Sant’Angelo Muxaro ti porta tra necropoli scavate nella roccia e colline infinite, dove la Sicilia più arcaica è ancora viva. Un borgo da scoprire… che vale il viaggio visitsicily.info/luogo/sant-ang… Arch. Regione Siciliana / JM - G. D'Azzò #visitsicilyinfo #agrig x.com