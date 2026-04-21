Campionati Regionali Estivi FITAV | 409 atleti in pedana Veneto regione più partecipata

Nel fine settimana del 18 e 19 aprile si sono svolti i Campionati Regionali Estivi FITAV, con la presenza di 409 atleti in pedana. La competizione si è tenuta in parallelo con il Primo Gran Premio del Settore Giovanile. La regione più rappresentata è risultata essere il Veneto, che ha visto la partecipazione di un numero maggiore di tennisti rispetto ad altre aree. Numerose le categorie coinvolte e le sfide tra i concorrenti.

Nel weekend del 18 e 19 aprile, in concomitanza con il Primo Gran Premio del Settore Giovanile, le specialità di Skeet, Fossa Universale, Elica e Tiro Combinato hanno animato 11 impianti in 10 regioni italiane Numeri in crescita per i Campionati Regionali Estivi FITAV, che nel fine settimana del 18 e 19 aprile hanno radunato 409 atleti su tutto il territorio nazionale. Le prove di Skeet, Fossa Universale, Elica e Tiro Combinato hanno animato 11 impianti distribuiti in 10 regioni, confermando la vivacità del movimento territoriale nel pieno della stagione primaverile. L’appuntamento si è svolto in concomitanza con il Primo Gran Premio del Settore Giovanile FITAV.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Leggi anche: FITAV, Campionati Regionali Invernali: 784 tiratori in pedana nel secondo weekend di marzo Tiro a volo, Campionati Regionali Estivi: 72 specialisti in pedana nel weekend di Pasqua tra Umbria e PiemonteFossa Universale al Tav Appennino di Perugia e Compak Sporting al Tav San Quirico di Alessandria: l’Umbria guida la classifica delle presenze con 39... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: I numeri dei Regionali estivi nel secondo weekend di aprile; Tiro a volo, Regionali Estivi: in Veneto il maggior numero di partecipanti; Settore Giovanile di tiro a volo: scocca l’ora del primo Gran Premio stagionale; La Nazionale di Calcio non va più ai Mondiali? Tifiamo gli Azzurri del tiro a volo. Fitav, a Tavullia il 2° Gran Premio Golden di Compak SportingNel weekend del 18 e 19 aprile gli specialisti del Percorso Caccia in gara al Tav San Martino di Rio Salso. In programma anche i Campionati Regionali Estivi in ... sportface.it FITAV, weekend di gare: 3° Gran Premio Sporting 100 piattelli e Campionati RegionaliSecondo fine settimana di aprile ricco di appuntamenti per il tiro a volo: in programma il 3° Gran Premio stagionale di Sporting e le prove regionali di Compak ... sportface.it Nel secondo weekend di aprile, i Campionati Regionali Estivi FITAV hanno proseguito il loro cammino anche per le specialità non olimpiche, con il Compak Sporting protagonista su 4 impianti in Piemonte, Sardegna, Umbria e Veneto. Un’attività intensa ch - facebook.com facebook