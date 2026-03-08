Borgo Rivo saluta Floriano | 83 anni di storia e un bar da 150 anni

A Borgo Rivo, a Terni, la comunità si appresta a dire addio a Floriano Natalini, che per 83 anni ha vissuto e lavorato nel quartiere. Floriano è stato proprietario di un bar aperto da circa 150 anni, e la sua presenza ha segnato la storia locale. La comunità si riunisce per ricordare il suo lungo percorso di vita e attività.

La comunità di Borgo Rivo a Terni si prepara a salutare Floriano Natalini, figura storica del quartiere che ha dedicato 83 anni alla vita familiare e al commercio locale. Il funerale è fissato per martedì 10 marzo alle ore 14:30 presso la chiesa di Santa Maria del Rivo, con il corpo riposto presso l'agenzia Pompe Funebri Rossi. L'uomo, nato nel 1943, non era solo un imprenditore ma un pilastro sociale il cui bar di famiglia rappresenta un punto d'incontro unico da quasi un secolo. La scomparsa lascia un vuoto significativo in un tessuto urbano che si affida alla continuità generazionale dell'attività commerciale nata dalla tradizione familiare.