Nelle ultime ore, la Prefettura di Fermo ha informato la Sala Operativa Unificata della Protezione civile regionale dell’attivazione della preallerta riguardante la diga di San Ruffino. La decisione riguarda il rischio di un possibile aumento del livello delle acque nell’invaso e il rischio idraulico nelle aree a valle, segnalando una situazione sotto attenzione, ma ancora senza la fase di allerta ufficiale.

Negli ultimi giorni la Prefettura di Fermo, ha comunicato alla Soup (Sala Operativa Unificata permanente) della Protezione civile Regione Marche, l’attivazione della fase di pre allerta per ‘ Rischio diga ’ per l’invaso di San Ruffino e ‘ rischio idraulico ’ per i territori a valle. Tutti i comuni interessati che vengono lambiti dal fiume Tenna, hanno prontamente informate la popolazione attraverso i canali ufficiali. La diga di San Ruffino ubicata fra i comuni di Amandola, Monte San Martino e Smerillo, rappresenta un preziosi invaso per manifestazioni a carattere sportivo e ambientale, ma prima di tutto una diga che raccoglie risorse idriche per il territorio dedicate all’irrigazione e altre funzioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Diga di San Ruffino, scatta la preallerta

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