Un operaio è stato licenziato dopo aver simulato una malattia per partecipare a un concerto di Vasco Rossi. Il suo ricorso è stato respinto dal giudice, che ha anche ordinato il pagamento di 5.000 euro per le spese legali. Vasco Rossi, molto popolare tra i fan, continua a riempire gli stadi con ogni evento, attirando grandi folle di appassionati.

Vasco Rossi è una religione. Lo sanno bene i fan del rocker che accorrono in massa a ogni appuntamento live, che registra così sold out in un battibaleno, ad ogni annuncio. C’è chi però ha fatto il passo più lungo della gamba per amore del proprio idolo. Ma cosa è accaduto esattamente? Un operaio 52enne di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani) aveva comunicato tramite un messaggio su WhatsApp e poi con una mail formale al proprio responsabile, il 26 giugno 2024, che si sarebbe assentato al lavoro per motivi di salute: “Sto male, ho una forte dissenteria e non posso venire a lavorare oggi e domani”. Il tutto con in allegato un certificato medico. L’uomo invece è corso dai suoi amici per salire su un autobus diretto a Bari per assistere al concerto di Vasco Rossi allo stadio San Nicola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Operaio si finge malato per andare a vedere il concerto di Vasco Rossi e viene licenziato. Il giudice respinge il ricorso e impone il pagamento di 5mila euro per le spese legali

Si finge malato per andare al concerto di Vasco Rossi: operaio licenziato e condannato a pagare 5 mila euro di spese legaliLo ha stabilito il Tribunale di Trani, che ha respinto il ricorso di un operaio 52enne di Bisceglie, licenziato dopo che l’azienda ha scoperto la...

Bari, si finge malato e va al concerto di Vasco: operaio licenziato | Il giudice respinge il ricorso: "Leso il vincolo fiduciario""Sto male, ho una forte dissenteria e non posso venire a lavorare oggi e domani".

Argomenti più discussi: Sto male, non vengo a lavoro, ma invece va al concerto di Vasco Rossi. Beccato, viene licenziato. Lui fa causa all'azienda: ecco come è finita; Operaio finge malattia per il concerto di Vasco Rossi, licenziamento confermato dal giudice.

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Un operaio di 52 anni è stato licenziato in tronco dopo aver finto un malore per partecipare a un concerto di Vasco Rossi allo stadio San Nicola di Bari. Nonostante il tentativo di giustificare l’assenza con certificazioni ufficiali, l’azienda ha scoperto l’inganno, int - facebook.com facebook

Si dà malato e va al concerto di #VascoRossi: per il dipendente finisce malissimo x.com