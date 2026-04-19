Mezzo secolo da Kom Vasco Rossi chiama Modena | mega evento unico o una serie di date? Gli indizi

Vasco Rossi ha annunciato un evento speciale a Modena per celebrare i suoi 50 anni di carriera. La proposta riguarda una grande festa che potrebbe coinvolgere più di 500mila persone e durare più di una notte, anche se non sono ancora stati forniti dettagli ufficiali. Sul palco della città emiliana, il cantante ha lasciato intendere che potrebbe trattarsi di un singolo grande concerto o di una serie di appuntamenti.

Modena, 19 aprile 2026 – Una ’festa’ per i suoi 50 anni di carriera per oltre 500mila persone e che duri più di una notte? “Modena c’è”. Il sindaco Massimo Mezzetti risponde al post di Vasco Rossi nel quale il rocker di Zocca annuncia sui social un evento da oltre mezzo milione di persone per il cinquantesimo anniversario dall’inizio della sua carriera, che cadrà il prossimo anno. Vasco, 74 anni, ricorda “il leggendario record mondiale di Modena Park (il 1° luglio 2017 ndr ): è stato un evento unico e irripetibile. Non mi chiedete di rifarlo.”. E tuttavia aggiunge: “Per il 50esimo anniversario dall’inizio della storia voglio fare una festa diversa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mezzo secolo da Kom, Vasco Rossi chiama Modena: mega evento unico o una serie di date? Gli indizi Notizie correlate Leggi anche: Vasco e gli auguri a mamma Novella: “Buon Kom-pleanno. Ancora oggi è una fanciulla” Vasco Rossi celebra Modena Park e guarda la 2027: “Una festa per 500mila fans”A distanza di anni, l'eco del leggendario record mondiale di Modena Park non smette di risuonare, ma lo sguardo del Komandante è già proiettato verso... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Vasco Rossi sogna un concerto da 500mila persone per i 50 anni di carriera. Mezzo secolo da Kom, Vasco Rossi chiama Modena: mega evento unico o una serie di date? Gli indiziUna ’festa’ per i suoi 50 anni di carriera per oltre 500mila persone e che duri più di una notte? Modena c’è. Il sindaco Massimo Mezzetti risponde al post di Vasco Rossi nel quale il rocker di Zocca ... ilrestodelcarlino.it Vasco Rossi progetta il concerto dei record: 500mila persone e più di una notte, cosa ha in menteIl rocker pensa a un evento storico per il 2027: dopo Modena Park, sogna una festa ancora più grande, lunga più di una notte ... libero.it