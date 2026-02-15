Vangelo del 15 febbraio 2026 | Sia il vostro parlare | sì sì no no

Il Vangelo del 15 febbraio 2026, che invita a dire sempre “sì” o “no”, è stato commentato da don Luigi Maria Epicoco, che ha sottolineato l’importanza di essere chiari nelle parole. Questa frase, tratta da Gesù, ci ricorda di evitare ambiguità e di mantenere coerenza nelle nostre risposte quotidiane. Durante la sua riflessione, il sacerdote ha evidenziato come spesso ci troviamo a dover decidere tra due scelte nette, e ogni giorno ci confrontiamo con questa esigenza di sincerità.

Meditiamo il Vangelo del 15 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel Vangelo di oggi Gesù invita a purificare cuore, parole e intenzioni. Ci chiede di essere coerenti e convertire la parte interiore della nostra esistenza, non solo osservando la legge, ma facendo scelte autentiche di fronte a Dio. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:«Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

V1 Vangelo del Giorno 15 febbraio 26 Dal Vangelo secondo Matteo Mt 5,17 37

