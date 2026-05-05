Vanessa Romano | Dietro la maschera scoperta della verità al Bar Milano
Un evento letterario si svolge al Bar Milano, dove Vanessa Romano presenta un racconto che svela cosa si cela dietro le apparenze della vita di tutti i giorni. Durante l'incontro, si discute delle tematiche legate alla verità nascosta e alle maschere che le persone indossano. Il pubblico può ascoltare la narrazione e scoprire i dettagli di questa storia che cerca di far luce su aspetti spesso invisibili della realtà quotidiana.
? Cosa scoprirai Cosa si nasconde davvero dietro le apparenze della vita quotidiana?. Come cambierà il Bar Milano con questo incontro letterario?. Chi incontrerai per approfondire i segreti del nuovo libro?. Dove si svolgeranno gli altri eventi culturali di questa stagione?.? In Breve Sabato 16 maggio ore 16,30 presso il bar Milano di piazza Vittorio Emanuele 13. Ingresso gratuito con sessione firmacopie conclusiva dopo il dialogo con l'autrice. Evento inserito nel calendario culturale tra marzo e giugno 2026 nel territorio. Prossimi appuntamenti presso Villa Aurea, ex chiesa San Sebastiano ed Eremo Santa Rosalia. Sabato 16 maggio alle ore 16,30 il bar Milano di piazza Vittorio Emanuele 13 ad Agrigento ospiterà la presentazione del volume Dietro la maschera scritto da Vanessa Romano.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Panoramica sull’argomento
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