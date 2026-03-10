Alice Cooper | la verità dietro la maschera del mostro

Il 10 marzo 2026, il musicista Alice Cooper ha annunciato di voler pubblicare la sua autobiografia definitiva, creando grande attenzione tra appassionati e media. La notizia ha suscitato curiosità riguardo ai dettagli della sua carriera e alla vita personale, mentre i fan attendono di scoprire nuovi aspetti della sua storia. L’annuncio ha aperto un capitolo importante nel panorama musicale e letterario.

Il 10 marzo 2026 segna un momento di svolta per il mondo della musica, quando Alice Cooper ha reso pubblica l’intenzione di pubblicare la sua autobiografia definitiva. L’opera, intitolata Devil on My Shoulder, è fissata per uscire l’8 ottobre dello stesso anno e promette di svelare la verità dietro la maschera del più celebre personaggio dello shock rock. Dietro al nome d’arte si nasconde Vincent Damon Furnier, un uomo che ha vissuto per oltre sessant’anni come il Padrino dello Shock Rock, ma che nella realtà è un marito fedele da cinquant’anni e un figlio di pastore. La pubblicazione non sarà solo una raccolta di ricordi, ma un atto di separazione netta tra la finzione teatrale e la vita reale dell’artista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

