Dietro la maschera Vanessa Romano presenta il suo libro al bar Milano
Un pomeriggio per togliere le maschere. Sabato 16 maggio, alle 16,30, il bar Milano di piazza Vittorio Emanuele 13, ad Agrigento, ospita la presentazione di "Dietro la maschera", il libro scritto da Vanessa Romano, autrice favarese.L'incontro è un'occasione per entrare nel mondo narrativo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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