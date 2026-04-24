Rinasce la casetta dei libri | dal tronco abbattuto da Vaia nasce VillaBook

A Villazzano, tra le case e il piazzale di via Giordano, un tronco caduto durante la tempesta Vaia è stato trasformato in una casetta dei libri. La struttura, realizzata riutilizzando il legno abbattuto, rappresenta una nuova area dedicata alla lettura e alla condivisione di libri. La rinnovata “VillaBook” ha preso forma in un luogo che unisce natura e cultura, offrendo uno spazio pubblico destinato alla lettura.

Nel cuore di Villazzano, tra le case e il piazzale di via Giordano, un tronco spezzato dalla tempesta è tornato a vivere. Non nei boschi, ma tra le mani di un quartiere che ha deciso di trasformare una ferita in un punto d’incontro. È stata inaugurata nel pomeriggio del 23 aprile, in occasione.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Libri al posto del degrado: nasce “Villabook” nel cuore del quartiere Leggi anche: Rinasce la casetta dei di ‘A Casa di Lucia’: “Tante pagine da leggere di nuovo tra noi” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rinasce la casetta dei libri: dal tronco abbattuto da Vaia nasce VillaBook; Almese, bistrot ed ecomuseo alla Fucinassa: così rinasce l’antica borgata della Goja; Amici 25, le pagelle della quinta puntata del Serale: rinasce Riccardo (6,5), Gard (5) appannato e Kiara eliminata. Rinasce la casetta dei libri: dal tronco abbattuto da Vaia nasce VillaBookNel cuore di Villazzano, tra le case e il piazzale di via Giordano, un tronco spezzato dalla tempesta è tornato a vivere. Non nei boschi, ma tra le mani di un quartiere che ha deciso di trasformare un ... trentotoday.it Roma, rinasce dopo dieci anni la Casetta Garibaldina. «Ospiterà un caffè letterario, una biblioteca e uno spazio di coworking»sce dall’oblio per entrare nelle vite dei monteverdini. A dieci anni dal primo restauro, apre tra qualche giorno il cantiere per restituire alla cittadinanza la Casetta Garibaldina in via di San ... ilmessaggero.it Un ex edificio scolastico rinasce come casa per persone senza fissa dimora facebook L’Aquila – rinasce la caserma dei #VigilidelFuoco Aggiudicati i lavori di rifacimento della storica #caserma danneggiata dal #sisma Leggi la news mit.gov.it/comunicazione/… x.com