La statua di Pinocchio, presente nel parco fluviale dal 2017, è stata trovata abbattuta e con danni evidenti. Questa mattina, i responsabili dell’area hanno segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incidente o su eventuali responsabilità. La statua, raffigurante il celebre personaggio di legno, si trovava in una zona frequentata da visitatori di tutte le età.

La statua di Pinocchio che, dal 2017, fa bella mostra di sé nel parco fluviale, è stata trovata abbattuta al suolo e danneggiata. L’opera era stata realizzata, lavorando di forgia e di martello, proprio ai piedi del Palazzo del Vicario, in piazza Mazzini, dai fabbri della Nazionale Italiana, ospiti di Pescia Antiqua nell’edizione del 26 marzo 2017. Fu l’associazione culturale Pinocchio 3000, all’epoca, a offrirla alla città, un gesto di cui proprio oggi, il 24 aprile, cade il nono anniversario. È stata una brutta sorpresa, per tutti pesciatini, trovarla lesionata. "Abbiamo trovato il Pinocchio danneggiato, nella mattinata di mercoledì – spiega, amareggiato, il sindaco Riccardo Franchi –.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La statua di Pinocchio abbattuta e danneggiata. Scatta l’allarme vandali

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