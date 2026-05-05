Valmontone calcio l’emozione di Tisato | Che bello l’esordio in campionato col clean sheet

Nell’ultima giornata di campionato, il Valmontone calcio ha concluso la stagione con una vittoria per 5-0 contro il Real Monterotondo, ottenendo anche il debutto in Serie D. Il portiere Tisato ha commentato con entusiasmo il suo primo esordio in campionato, sottolineando il piacere di aver mantenuto la porta inviolata. La squadra ha festeggiato questa occasione con una prestazione convincente sul campo avversario.

Valmontone (Rm) – L’esordio in D all’ultima giornata. Il Valmontone ha avuto un doppio motivo per festeggiare nell’ultimo match ufficiale della stagione: il netto 5-0 con cui i ragazzi del presidente Manolo Bucci si sono imposti sul campo del Real Monterotondo e anche l’esordio in campionato di.🔗 Leggi su Romatoday.it

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