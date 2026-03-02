Inter sono 15 clean sheet su 27 gare di campionato | in Europa nessuno così

L’Inter ha mantenuto la porta inviolata in 15 delle 27 partite di campionato disputate finora, con l’ultimo turno contro il Genoa che si è concluso senza reti subite. Questo risultato rappresenta un record in Italia, poiché nessuna altra squadra ha ottenuto così tanti clean sheet in questa stagione. La protezione della porta nerazzurra resta uno degli aspetti più evidenti della loro prestazione complessiva.

L’Inter continua a blindare la propria porta. Con gli 0 gol incassati contro il Genoa, i nerazzurri hanno collezionato il quindicesimo clean sheet in 27 giornate di campionato, un dato che certifica la solidità difensiva della squadra di Cristian Chivu. Un numero importante, soprattutto se si considera che nelle ultime settimane non sono mancate alcune perplessità sul rendimento di Yann Sommer. Eppure, i fatti raccontano una realtà diversa: l’Inter è attualmente la squadra che ha mantenuto più volte la porta inviolata nei cinque principali campionati europei. La continuità difensiva è stata uno dei pilastri della stagione. Con 21 reti subite, quella nerazzurra è la quarta miglior difesa della Serie A, un equilibrio costruito non solo grazie al portiere, ma anche all’organizzazione collettiva e alla compattezza del reparto arretrato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

