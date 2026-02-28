Daffara | Clean sheet che dà fiducia squadra più compatta

Dopo il derby senza reti al Stadio Partenio-Adriano Lombardi, il portiere dell’Avellino, Giovanni Daffara, ha commentato la partita sottolineando come il clean sheet abbia dato fiducia alla squadra. Ha evidenziato che nel match i biancoverdi si sono mostrati più compatti e hanno migliorato le prestazioni difensive rispetto alle gare precedenti. La prestazione del portiere è stata centrale nel risultato finale.

Dopo il derby senza reti al Stadio Partenio-Adriano Lombardi, il portiere dell'Avellino, Giovanni Daffara, ha commentato la prestazione dei biancoverdi evidenziando compattezza e miglioramenti difensivi.«Sì, è stata una partita equilibrata contro una squadra comunque molto organizzata», ha.