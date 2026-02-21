La disparità di genere e il poco tempo delle donne

La disparità di genere e il poco tempo delle donne sono temi quotidiani. Un collega, sapendo dei miei dubbi, ha commentato davanti alla macchina del caffè: “Gli autori delle voci di Wikipedia sono quasi al 90% uomini”. La sua osservazione ha attirato l’attenzione su come le donne siano spesso meno coinvolte in attività di scrittura e aggiornamento online, anche per mancanza di tempo. Questa situazione si ripete in molte altre aree della società.

Il collega, ben consapevole dei miei punti deboli, davanti alla macchinetta del caffè butta lì, con nonchalance: "Hai visto che gli estensori delle voci di Wikipedia sono quasi al 90 per cento uomini?". Mmmh, adoro Wikipedia, l'enciclopedia digitale, ma non capisco dove vuole arrivare. Come "sciamanizzare" la quotidianità: rituali segreti per donne moderne X Leggi anche › Dai figli agli anziani: una donna passa 17 anni di vita a prendersi cura degli altri Lui insiste: "Esiste ancora un bel divario nell'uso nella tecnologia, no?". Faccio la sapientina, contrattacco: " Ma dai, le ragazze italiane sono state fantastiche.