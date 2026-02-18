L’omicidio di Quentin è il punto di non ritorno | la sinistra deve isolare gli antifà

Quentin è stato ucciso durante una protesta a Milano, e questo fatto ha acceso un dibattito acceso tra le forze di sinistra. La sua morte evidenzia come le azioni violente degli antifà siano ormai un problema aperto. Molti esponenti politici chiedono di mettere una distanza netta dal movimento, che spesso si presenta in modo aggressivo durante le manifestazioni pubbliche. La questione diventa ancora più urgente considerando gli scontri frequenti in diverse città italiane.

La sinistra italiana deve prendere le distanze, una volta per tutte, dal movimento “antifà”. Senza se e senza ma. Le notizie che giungono dalla Francia, con gli arresti di cinque militanti antifascisti (fra cui Jacques-Elie Favrot, l’assistente parlamentare di un altro pericoloso estremista come Raphaël Arnault, deputato eletto della France Insoumise di Mélenchon) per l’omicidio del giovane identitario Quentin Deranque a Lione, certificano ciò che il Secolo d’Italia – insieme a pochi altri – denuncia da mesi: l’utilizzo criminale e liberticida dell’antifascismo militante come “corpo scelto” per intraprendere la battaglia (ormai) senza quartiere contro la destra e la sua agibilità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Quentin, gli Antifa francesi premiati dalla sinistra: il caso in ParlamentoIl caso di Quentin Deranque, morto a Lione durante un episodio che sembra essere stato un'aggressione punitiva, ha scatenato polemiche in Italia.

Quentin, il Parlamento sospende l’assistente di Arnault, deputato di estrema sinistra. La Procura indaga per omicidio volontarioQuentin ha annunciato che il Parlamento francese ha sospeso l’accesso di Jacques Élie Favrot, assistente di Raphaël Arnault, dopo che la Procura ha aperto un’indagine per omicidio volontario.

