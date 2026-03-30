La Timenet deve fare i conti con assenze pesanti Empoli cade ancora

La squadra di Timenet ha subito diverse assenze per la partita contro la squadra di Firenze, che ha vinto con un punteggio di 3-2. Tra i giocatori di Empoli presenti in campo ci sono Giraldi, Buggiani, Benvenuti, Sacchetti, Messina, Lucchesi, Mancuso, Mazzini, Salvestrini, Tellini e Caggiano. La formazione di Empoli ha perso anche questa gara, subendo un’altra sconfitta.

TIMENET EMPOLI 2 LIBERI E FORTI FIRENZE 3 TIMENET EMPOLI: Giraldi, Buggiani, Benvenuti, Sacchetti, Messina, Lucchesi, Mancuso, Mazzini, Salvestrini, Tellini(L1), Caggiano(L2). Assenti: Donati e Lari. All. Marco Dani. LIBERI E FORTI: Pazzaglia, Natalizia, Goretti, Ceccherelli, Sperati, Miserendino, Orlandi, Ballocci, Masini, Barro, Napolitano, Tasselli, Giuntini (L1), Cinque (L2), All. Ranieri. Parziali: 25-21; 19-25; 20-25; 25-22; 11-15. Arbitri: Falaschi e Taddei. EMPOLI – Prosegue la serie sfortunata della Timenet Empoli che incassa un’altra sconfitta, che comunque le fa mantenere in settima posizione in classifica a 29 punti. Alle giallonere mancano ancora le due schiacciatrici, Donati e Lari, assenze che ovviamente limitano le capacità offensive della squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Timenet deve fare i conti con assenze pesanti. Empoli cade ancora Articoli correlati Qui parma. Cuesta fa i conti con assenze pesanti: "Ma siamo una squadra competitiva»Per la sfida di Firenze, Carlos Cuesta è stato costretto a fare i conti con una lunga lista di assenti: oltre al centrale Valenti squalificato, nello... Timenet, una vittoria combattuta. Pesano le assenze, ma c’è la grintaALBENGA 2 EMPOLI 3 "RAVIOLIFICIO SB" ALBENGA VOLLEY: Fazio, Orlandi, Vernetti, Tadei, Ravera, Perrier, Quaranta, Caprioglio, Arrighetti, Cassisi,... Tutti gli aggiornamenti su Timenet deve Argomenti discussi: Lions cinici, i bianconeri non perfezionano la rimonta; La Timenet deve fare i conti con assenze pesanti. Empoli cade ancora.