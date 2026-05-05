Valditara e le piazze violente | equiparare gli Antifa ai comunisti intolleranti che in Italia fecero la Resistenza e la Costituzione non regge

Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha commentato le recenti manifestazioni di piazza, affermando che i gruppi Antifa sono “intolleranti come lo furono i comunisti”. La sua dichiarazione è stata rilasciata in un’intervista a un quotidiano, in cui ha anche fatto riferimento alla Resistenza e alla Costituzione italiana, sottolineando che equiparare gli Antifa ai comunisti “non regge”.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha rilasciato un’intervista a Libero nella quale afferma che i gruppi Antifa sono «intolleranti come lo furono i comunisti». L’occasione: ottant’anni dall’Assemblea Costituente. La tesi la firma un ministro nel giorno in cui si celebra la Costituzione. È cattiva storia e cattiva fede. Il Partito Comunista Italiano (Pci) che Valditara cita non fu il partito che «sostituì le piazze alle urne». Organizzò il 60% delle formazioni partigiane nella Resistenza. Con la svolta di Salerno nel 1944 scelse di collaborare con tutte le forze democratiche. Con Umberto Terracini appose la firma alla Costituzione nel 1947.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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