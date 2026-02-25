Pd | Schlein ' nato da incontro tra culture che insieme fecero Resistenza e Costituzione'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "La Repubblica nasce dalla scelta dell'antifascismo che ha messo insieme anche culture diverse, che hanno saputo dialogare e ritrovarsi attorno a principi comuni. Per il Partito democratico, ancora oggi, quella radice è una parte integrante di un patrimonio ideale culturale, una cultura fondativa del nostro partito e del nostro impegno". Lo ha detto Elly Schlein a un convegno su Tina Anselmi al Senato. "Siamo orgogliosi di essere stati forgiati nell'incontro di queste culture, un incontro virtuoso tra quelle culture che hanno fatto insieme la Resistenza e di più, hanno scritto insieme quella Costituzione". 🔗 Leggi su Iltempo.it

