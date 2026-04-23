Napoli celebra la Resistenza | tra piazze e memoria per la Costituzione

A Napoli, tra il 23 e il 25 aprile, l’Anpi organizza una serie di eventi nelle piazze della città per commemorare la Resistenza e ribadire l’importanza della Costituzione. Le iniziative coinvolgono diverse località e prevedono incontri pubblici, cerimonie e momenti di riflessione dedicati alla memoria storica e ai principi fondamentali che ne derivano. La manifestazione si propone di mantenere vivo il ricordo di quegli eventi e di sottolineare il legame tra passato e valori attuali.

? Cosa sapere L'Anpi di Napoli organizza eventi tra il 23 e il 25 aprile in città.. Le manifestazioni collegano la memoria della Resistenza alla difesa della Costituzione e dei diritti.. L’Anpi di Napoli organizza una serie di momenti collettivi tra giovedì 23 aprile e il 25 aprile per onorare la memoria della Resistenza e difendere i principi della Costituzione attraverso iniziative che coinvolgeranno l’intera area metropolitana e i comuni limitrofi. Il programma delle attività inizia oggi con un seminario dedicato al magistrato Nicola Panevino, realizzato in collaborazione con l’Anm. La giornata odierna vede anche un appello nazionale rivolto alla salvaguardia della Carta fondamentale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli celebra la Resistenza: tra piazze e memoria per la Costituzione Notizie correlate Leggi anche: Spilamberto celebra la Liberazione, un weekend tra memoria, donne e Resistenza Nasce ad Ariano la nuova Sezione ANPI: memoria, resistenza e difesa della CostituzioneCosì dal documento politico: “La nuova Sezione nasce in un periodo storico di allarme democratico, nazionale e mondiale.