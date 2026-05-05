Vaiano pedone investita sulle strisce | code sulla SR 325

A Vaiano, una donna è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali sulla SR 325, causando rallentamenti e code lungo la strada. L’automobilista coinvolto non avrebbe visto la pedone prima dell’impatto. La donna è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate, ma al momento non sono state rese note le sue condizioni cliniche. La dinamica dell’incidente è al centro delle verifiche delle forze dell’ordine.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'automobilista a non vedere la donna sulle strisce?. Quali sono le condizioni cliniche attuali della donna trasportata in ospedale?. Perché la viabilità sulla SR 325 è rimasta paralizzata per ore?. Chi deve rispondere della scarsa visibilità in quel tratto stradale?.? In Breve Donna di 59 anni trasportata in ospedale con codice giallo dalla Misericordia di Vaiano.. Traumi agli arti inferiori causati dall'impatto avvenuto alle ore 7 del 5 maggio.. Polizia locale interviene sulla SR 325 per gestire code tra Vaiano e Vernio.. Incidente sulle strisce pedonali solleva criticità sulla sicurezza stradale nel comune di Vaiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vaiano, pedone investita sulle strisce: code sulla SR 325 Notizie correlate Leggi anche: Prato, bambina di 3 anni investita e uccisa sulla Sr 325: inutili i soccorsi Sassari, terrore in via Zirano: pedone investita sulle strisceUn violento impatto tra un’automobile e una pedone ha scosso il centro di Sassari nel primo pomeriggio di oggi, lasciando una donna con ferite alla...