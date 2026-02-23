Prato bambina di 3 anni investita e uccisa sulla Sr 325 | inutili i soccorsi

Una bambina di circa 3 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto lungo la strada regionale 325 a Mercatale di Vernio. La causa dell’incidente sembra essere stata una manovra improvvisa del veicolo, che non ha potuto evitare di investire la piccola. I soccorritori arrivati sul posto hanno tentato ogni tentativo di rianimarla, ma senza successo. La tragedia ha sconvolto la comunità locale, che si chiede cosa sia accaduto esattamente.

Tragedia nella serata di domenica 22 febbraio in provincia di Prato. Una bambina di circa 3 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto lungo la strada regionale 325, in località Le Piana, a Mercatale di Vernio. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola sarebbe sfuggita al controllo della madre attraversando la carreggiata proprio mentre sopraggiungeva un veicolo. L’impatto e i soccorsi. L’urto è stato violentissimo: il corpo della bambina sarebbe stato sbalzato per diversi metri. Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Vernio e una della Misericordia di Vaiano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

