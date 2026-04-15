Nel primo pomeriggio di oggi, nel centro di Sassari, un'auto ha investito una pedone sulle strisce pedonali in via Zirano. La donna è rimasta ferita alla testa e sono intervenuti i soccorritori. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia per i rilievi e la gestione della viabilità. Le condizioni della donna non sono state ancora rese note.

Un violento impatto tra un’automobile e una pedone ha scosso il centro di Sassari nel primo pomeriggio di oggi, lasciando una donna con ferite alla testa. L’incidente si è verificato in via Padre Francesco Zirano, dove la vittima è stata investita proprio in prossimità delle strisce pedonali, venendo immediatamente trasportata dal personale del 118 presso il Pronto soccorso Santissima Annunziata. La dinamica dell’impatto urbano e il doppio scenario ospedaliero. Le prime ricostruzioni fornite dai testimoni oculari indicano che l’urto ha colpito duramente la donna, causandole una lesione cranica che ha richiesto l’intervento urgente dei soccorsi medici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari, terrore in via Zirano: pedone investita sulle strisce

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