Arezzo estate in standby | TempoBello svanito nel nulla

Arezzo vive un inizio di estate con condizioni meteorologiche instabili e temperature più basse del previsto. La consigliera comunale del Partito Democratico ha commentato la situazione, sottolineando il cambiamento rispetto alle previsioni stagionali. Le piogge e il clima fresco sembrano aver rallentato le attività all’aperto e gli eventi programmati nella città. La situazione è stata segnalata come inattesa e inaspettata dalle autorità locali.

Arezzo, 5 maggio 2026 – . La nota di Valentina Vaccari consigliera comunale Partito Democratico. «Siamo al 5 maggio e su “TempoBello” è calato un silenzio assordante. Un progetto che negli anni scorsi ha rappresentato un sostegno per le famiglie e un’opportunità educativa per bambini e ragazzi oggi sembra svanito nel nulla. Nessun bando, nessuna comunicazione, nessuna apertura delle iscrizioni. Un vuoto che non è solo amministrativo, ma politico. Eppure, appena un anno fa, a fine aprile tutto era già avviato: enti e associazioni coinvolti, famiglie pronte a iscrivere i propri figli, un sistema che, pur con limiti, funzionava.🔗 Leggi su Lanazione.it

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