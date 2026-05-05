Arezzo è al centro di una vicenda di scomparsa che ha coinvolto un uomo noto come “TempoBello”. L’ultima volta che è stato visto, stava bevendo un caffè in un bar della zona, e da quel momento non si hanno più sue notizie. La polizia sta conducendo le indagini, e sono stati raccolti i primi documenti e testimonianze per cercare di ricostruire gli ultimi spostamenti dell’uomo.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa Valentina Vaccari consigliera comunale Partito Democratico AREZZO – Si cerca “TempoBello”, noto progetto estivo aretino, scomparso misteriosamente tra un “si parte a breve” e un “ci stiamo lavorando” di troppo. È il 5 maggio e della creatura tanto cara a famiglie e bambini non c’è più traccia: né un bando, né una mezza comunicazione, nemmeno un piccione viaggiatore col modulo d’iscrizione. Negli anni scorsi, a quest’ora, era già tutto apparecchiato: associazioni in fermento, genitori pronti col dito sul refresh e bambini già mentalmente in piscina a fare cannonball.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, estate dispersa: “TempoBello” visto l’ultima volta mentre prendeva un caffè e poi spariva

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