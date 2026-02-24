web e digitale uso consapevole due iniziative con il lions club

Il Lions Club organizza due eventi a Copparo per sensibilizzare sull’uso corretto delle tecnologie digitali. La causa è l’aumento dell’utilizzo di internet e smartphone tra giovani e adulti, spesso senza consapevolezza dei rischi. Le iniziative prevedono incontri pratici e approfondimenti su come navigare in modo sicuro. Sono rivolte a studenti, genitori e insegnanti, con l’obiettivo di promuovere un utilizzo più responsabile del web.

Copparo ospiterà due importanti iniziative promosse dal Lions Club, entrambe dedicate all’ uso consapevole delle nuove tecnologie. Il primo appuntamento sarà con “INTERconNETtiamoci. ma con la testa!”, consolidato service di rilevanza multidistrettuale del club, dedicato a studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado. Domani alle 8.15, ragazze e ragazzi di tre classi terze dell’Istituto comprensivo di Copparo parteciperanno alla videoconferenza con l’esperto mediatore in cyberbullismo Fabio Filippin, che spiegherà a ragazze e ragazzi l’importanza di un uso corretto, consapevole e sicuro degli strumenti digitali, illustrando opportunità offerte dal web, nonché i possibili rischi che vi si celano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Educazione digitale: al Meyer un progetto per l'uso consapevole del webIl progetto "Educazione digitale" al Meyer è un'iniziativa della Polizia di Stato, dell'Ospedale Pediatrico Meyer e della Fondazione Meyer, pensata per promuovere un uso responsabile e consapevole del web tra i bambini.

Sardegna, un ragazzo su cinque è vittima di cyberbullismo: il "patentino digitale" per un uso consapevole del webIn Sardegna, un adolescente su cinque è vittima di cyberbullismo, evidenziando un fenomeno preoccupante tra i giovani.

