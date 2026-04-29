L’esercito invisibile dei 600 mila caregiver e le novità sui bonus | dai 400 euro ai limiti Isee chi ha diritto ai nuovi aiuti

In Italia, circa sette milioni di persone si occupano di assistenza a parenti o amici, con almeno 600 mila in Emilia-Romagna. Questi caregiver, spesso familiari, sono diventati figure di riferimento nel gestire bisogni di salute e assistenza quotidiana. Recentemente, sono state introdotte novità sui bonus destinati a supportarli, con importi che variano dai 400 euro ai limiti di reddito Isee.