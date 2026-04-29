L’esercito invisibile dei 600 mila caregiver e le novità sui bonus | dai 400 euro ai limiti Isee chi ha diritto ai nuovi aiuti
In Italia, circa sette milioni di persone si occupano di assistenza a parenti o amici, con almeno 600 mila in Emilia-Romagna. Questi caregiver, spesso familiari, sono diventati figure di riferimento nel gestire bisogni di salute e assistenza quotidiana. Recentemente, sono state introdotte novità sui bonus destinati a supportarli, con importi che variano dai 400 euro ai limiti di reddito Isee.
Sette milioni in tutta Italia, almeno 600 mila solamente in Emilia-Romagna. Madri, padri, compagne, figli e figlie che, da un momento all’altro, o in modo graduale, sono diventate caregiver e, da figure chiamate a offrire un aiuto occasionale, si sono trasformate in un punto di riferimento.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
Bonus caregiver: la verità sul contributo da 400 euro e l’ISEEUna notizia falsa riguardante un sostegno economico immediato assiste familiari disabili ha alimentato confusioni negli ultimi giorni, basandosi su...
Bonus bebè 2026, in Sicilia mille euro per i nuovi nati in famiglie con Isee sotto i 10 mila euroPubblicato anche quest’anno l’avviso dell'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali per la concessione del bonus bebè, mille...