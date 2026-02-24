Iran media | I militari hanno avvertito Trump sui rischi di una guerra prolungata Il tycoon | Falso sarebbe una vittoria facile

Le autorità militari iraniane hanno avvertito Trump sui rischi di una guerra prolungata, sottolineando che un conflitto di lunga durata avrebbe conseguenze gravi. Il presidente americano ha risposto sostenendo che sarebbe una vittoria facile, ignorando l’avvertimento. La discussione si concentra sulle possibili ripercussioni di un escalation militare tra i due paesi, con le forze iraniane che cercano di rafforzare la loro posizione. La tensione rimane alta nel Mediterraneo e nel Medio Oriente.

L’avvertimento delle alte gerarchie militari è chiaro: attenzione ad aprire una guerra di lungo periodo contro l’ Iran perché comporterebbe costi enormi per il paese. E’ il caveat che secondo Wall Street Journal e Axios il capo degli Stati maggiori riuniti statunitense Dan Caine avrebbe messo sul tavolo di Donald Trump. Secondo il quotidiano, Caine avrebbe fatto presente al presidente che un conflitto prolungato “potrebbe comportare costi significativi per le forze armate e le scorte di munizioni statunitensi”. Ci sono preoccupazioni anche sul fatto che se gli Stati Uniti “esaurissero grandi quantità di munizioni per la difesa aerea e altri materiali di cui vi è una disponibilità limitata”, ciò limiterebbe la loro capacità di contrastare la Cina in un eventuale conflitto futuro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Trump sempre più vicino a una guerra su larga scala contro l’Iran”, Axios rivela il piano del tycoon che potrebbe scattare entro pochi giorni o al massimo nelle prossime settimaneSecondo Axios, Donald Trump sta preparando un attacco massiccio contro l’Iran, con possibilità di partire già nelle prossime settimane.

Trump attaccherà l’Iran? Lo spettro della guerra non lineare e le due facce del tycoonL’attuale situazione tra Stati Uniti e Iran rimane tesa, con Donald Trump che ha espresso minacce di intervento militare senza ancora agire.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Iran, l’esercito statunitense è pronto all’attacco; Tutto pronto per l'attacco Usa all'Iran, tra forze dispiegate e attesa delle decisioni di Trump; Iran, media: cortei anti regime a Teheran e Mashhad. Intervento dei paramilitari; Le notizie di venerdì 20 febbraio sulla situazione in Iran.

Iran, tutti i mezzi militari USA schierati in Medio OrienteAGI - La portaerei USS Gerald R. Ford è entrata nel Mar Mediterraneo, rafforzando ulteriormente la potenza di fuoco americana in una regione che ha visto un massiccio rafforzamento militare in vista d ... msn.com

Gli Stati Uniti si sono preparati per un attacco all’IranHanno ammassato mezzi militari in Medio Oriente per farlo già nel fine settimana, ma manca la decisione di Trump ... ilpost.it

Trump pronto a colpire l’Iran: per i media l'attacco potrebbe scattare già questo weekend - facebook.com facebook

Media, gli Usa sarebbero pronti ad attaccare l’Iran da sabato ma Trump non ha deciso x.com