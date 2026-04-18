L’Iran ha deciso di chiudere nuovamente lo stretto di Hormuz, una delle rotte più strategiche al mondo per il passaggio di petrolio e merci. La decisione segue la presenza di navi militari statunitensi che continuano a mantenere il blocco navale in quella zona. La chiusura dello stretto ha sollevato preoccupazioni tra le nazioni che dipendono dalle rotte commerciali attraverso quella via d’acqua. La situazione ha generato un aumento delle tensioni tra i due paesi.

L ‘ Iran torna a chiudere Hormuz, perché gli Stati Uniti mantengono il blocco navale nello Stretto. Il comando centrale militare Khatam Al-Anbiya ha comunicato in una nota citata da Tasnim: «In seguito agli accordi precedentemente raggiunti nei negoziati, la Repubblica Islamica dell’Iran ha acconsentito in buona fede a consentire il transito di un numero limitato di petroliere e navi mercantili attraverso lo Stretto di Hormuz in modo controllato. Purtroppo, gli americani, con la loro ripetuta storia di mancato rispetto degli impegni, continuano a commettere atti di banditismo e pirateria con il pretesto di un cosiddetto blocco ». Per questa ragione in comando ha annunciato che « il controllo dello Stretto di Hormuz è tornato al suo stato precedente, sotto la stretta gestione e il controllo delle forze armate» iraniane.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Iran chiude lo stretto di Hormuz: tensione con gli Usa sul blocco navale

Medio Oriente Aprile Tregua Fragile con Iran, USA e Israele Guerra Silenziosa che Sta per Scoppiare

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L’Iran chiude nuovamente lo stretto di Hormuz a causa del blocco statunitense dei porti. x.com