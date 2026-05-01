Dazi USA auto europee al 25% | la mossa di Trump riaccende la tensione commerciale

Da puntomagazine.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti hanno deciso di applicare tariffe del 25% sulle auto europee importate nel paese, una misura annunciata nelle ultime ore. La decisione arriva dopo settimane di tensioni commerciali tra le due sponde dell’Atlantico e riguarda principalmente il settore automobilistico, con ripercussioni anche sui flussi di export europei. La mossa di Washington ha suscitato reazioni da parte di diversi attori coinvolti e potrebbe influenzare le relazioni tra le due aree.

Gli Stati Uniti alzano le tariffe sulle importazioni dall’Europa: impatto su industria automobilistica, export e relazioni transatlantiche. La decisione degli Stati Uniti di aumentare i dazi sulle auto europee al 25% segna un nuovo punto di frizione nei rapporti commerciali internazionali. La misura, annunciata dall’ex presidente Donald Trump e riportata da ANSA, riporta al centro del dibattito il tema del protezionismo e delle conseguenze per l’economia globale. Dazi USA al 25%: cosa sta succedendo. Secondo fonti autorevoli, gli Stati Uniti hanno deciso di imporre un aumento significativo delle tariffe sulle automobili importate dall’Europa, portandole al 25%.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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