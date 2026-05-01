Dazi USA auto europee al 25% | la mossa di Trump riaccende la tensione commerciale

Gli Stati Uniti hanno deciso di applicare tariffe del 25% sulle auto europee importate nel paese, una misura annunciata nelle ultime ore. La decisione arriva dopo settimane di tensioni commerciali tra le due sponde dell’Atlantico e riguarda principalmente il settore automobilistico, con ripercussioni anche sui flussi di export europei. La mossa di Washington ha suscitato reazioni da parte di diversi attori coinvolti e potrebbe influenzare le relazioni tra le due aree.

Gli Stati Uniti alzano le tariffe sulle importazioni dall’Europa: impatto su industria automobilistica, export e relazioni transatlantiche. La decisione degli Stati Uniti di aumentare i dazi sulle auto europee al 25% segna un nuovo punto di frizione nei rapporti commerciali internazionali. La misura, annunciata dall’ex presidente Donald Trump e riportata da ANSA, riporta al centro del dibattito il tema del protezionismo e delle conseguenze per l’economia globale. Dazi USA al 25%: cosa sta succedendo. Secondo fonti autorevoli, gli Stati Uniti hanno deciso di imporre un aumento significativo delle tariffe sulle automobili importate dall’Europa, portandole al 25%.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Dazi USA auto europee al 25%: la mossa di Trump riaccende la tensione commerciale Notizie correlate Dazi Usa al 25% sulle auto europee, Trump accusa l’Ue e minaccia la rottura dell’accordo commercialeDonald Trump ricomincia ad agitare lo spauracchio dei dazi: questa volta il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un aumento dei dazi sulle... Leggi anche: Trump alza i dazi sulle auto europee al 25% dal 4 maggio “L’Ue non ha rispettato l'accordo” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Trump contro l'Unione Europea: Dalla prossima settima alzo i dazi su auto e camion al 25%; L'UE avvia il patto Mercosur per contrastare l'impatto dei dazi USA; Dazi: Benifei (Pd), 'Consiglio mantenga clausole protezione in accordo Usa'; AlixPartners: Auto cinesi in crescita, prezzi in calo e sale il rischio sovracapacità produttiva. Trump alza i dazi sulle auto europee al 25%. L’Ue: «Inaccettabile, Usa partner inaffidabile»Il presidente americano lo ha annunciato sui social affermando che «l’Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale» ... cosenzachannel.it Trump alza i dazi sulle auto europee al 25%Donald Trump alza i dazi per le auto europee al 25%. Sono lieto di annunciare che, in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale, pienamente conco ... ansa.it Donald Trump ha annunciato che dalla prossima settimana alzerà i dazi per le auto europee al 25% - facebook.com facebook Donald Trump ha detto che aumenterà dal 15 al 25 per cento i dazi sulle auto dall’Unione Europea x.com