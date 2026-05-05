Uruguay l’indagine sull’adozione di Nicole Minetti Quello che non torna nella versione di Cipriani

L’Istituto per l’infanzia e l’adolescenza dell’Uruguay ha aperto un’indagine ufficiale riguardo all’adozione di Nicole Minetti, dopo che Cipriani ha fornito una versione dei fatti che solleva alcuni dubbi. La procedura si concentra sui dettagli relativi alle procedure adottate e ai documenti presentati nel corso del procedimento. Al momento, le autorità non hanno rilasciato commenti ufficiali e l’indagine prosegue per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.

L’Istituto per l’infanzia e l’adolescenza dell’Uruguay ( Inau ) ha avviato formalmente un’indagine amministrativa interna per verificare se l’adozione di un bambino da parte dell’imprenditore italiano Giuseppe Cipriani e della sua compagna Nicole Minetti sia avvenuta nel rispetto delle procedure previste. Lo fanno sapere diversi media uruguaiani. Sottolineando che tale decisione è stata presa dopo che l’Interpol italiana aveva richiesto all’Uruguay informazioni relative ai precedenti e al contesto in cui era avvenuta l’adozione del bambino. Giuseppe Cipriani e l’intervista al Corriere. Intanto Il Fatto Quotidiano torna oggi sull’ intervista rilasciata dall’imprenditore al Corriere della Sera.🔗 Leggi su Open.online

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