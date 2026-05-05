Le qualificazioni per il settore femminile degli Internazionali d’Italia 2026 si sono concluse e sono state stabilite le giocatrici che accederanno al tabellone principale. Urgesi e Basiletti sono le atlete che sono riuscite a qualificarsi e ora conoscono le avversarie che affronteranno nel primo turno del torneo. Gli accoppiamenti sono stati ufficializzati e le partite di esordio sono pronte a partire.

Sono stati definiti gli accoppiamenti in uscita dalle qualificazioni per quanto riguarda il comparto WTA degli Internazionali d’Italia 2026. Il torneo femminile ha aggiunto altre due italiane a quelle già presenti, vale a dire Federica Urgesi e Noemi Basiletti. Ma c’è da rimarcare anche ciò che è toccato in sorte anche alle altre due azzurre di scena. Iniziamo dalle giocatrici già in tabellone principale. Elisabetta Cocciaretto, infatti, se la vedrà con l’austriaca Sinja Kraus, numero 103 del ranking WTA, con cui non ha mai giocato. Si tratta di una giocatrice da due finali WTA 125 in carriera e che, nello scorso febbraio, è riuscita ad affacciarsi alle porte della top 100 da numero 99.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Urgesi e Basiletti qualificate per il tabellone principale: definite le avversarie al primo turno

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