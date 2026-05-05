Durante il torneo WTA di Roma, la ventenne Basiletti ha superato un’avversaria con più esperienza, mentre Federica Urgesi è riuscita a recuperare un secondo set difficile e avanzare nel torneo. Le sfide si sono concluse con vittorie che le portano al prossimo turno del tabellone principale. Entrambe le giocatrici hanno mostrato determinazione e capacità di reagire nelle fasi decisive delle partite.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la ventenne Basiletti a battere l'esperta Arango?. Perché Federica Urgesi è riuscita a ribaltare il secondo set?. Chi sono le atlete italiane eliminate dopo le sfide al Foro Italico?. Quale ostacolo attende Basiletti per l'ultimo atto delle qualificazioni?.? In Breve Basiletti batte Arango 6-4 6-3 in un match durato 1 ora e 52 minuti.. Urgesi supera Zarazua 6-4 2-6 6-3 dopo una lunga battaglia agonistica.. Lombardini, Pedone e Ricci vengono eliminate dalle atlete Tomljanovic, Waltert e Korpatsch.. Potapova e Kalinina vincono i rispettivi match per avanzare nel torneo romano.. Noemi Basiletti e Federica Urgesi hanno strappato un posto nel tabellone principale del WTA di Roma dopo una giornata intensa di qualificazioni al Foro Italico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - WTA Roma: Basiletti e Urgesi vincono le sfide e volano al tabellone

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