Federica Urgesi completa l’opera! Da n410 batte la n86 Erjavec e si regala il tabellone principale a Roma!

Federica Urgesi ha vinto la partita valida per le qualificazioni del WTA 1000 di Roma 2026, battendo la giocatrice numero 86 del tabellone. Con questa vittoria, si è assicurata un posto nel tabellone principale del torneo, diventando la seconda tennista italiana, dopo Noemi Basiletti, a passare le qualificazioni. La partita si è conclusa con il punteggio che ha permesso all’azzurra di accedere direttamente alla fase principale della competizione.

Diventano due le azzurre ad aver superato le qualificazioni del WTA 1000 di Roma 2026 di tennis: dopo Noemi Basiletti anche l’altra wild card italiana Federica Urgesi stacca il pass per il main draw. La numero 410 del mondo elimina nel secondo turno del tabellone cadetto la slovena Veronika Erjavec, numero 16 del seeding ed 86 del ranking, con lo score di 6-4 6-1 in appena un’ora e dieci minuti di gioco. L’accoppiamento con l’avversaria nel primo turno del tabellone principale verrà sorteggiato al termine di tutti gli incontri delle qualificazioni. Nel primo set opera subito il break a quindici in apertura e poi scappa sul 2-0, ma la slovena reagisce e nel sesto game arriva il controbreak ai vantaggi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federica Urgesi completa l’opera! Da n.410 batte la n.86 Erjavec e si regala il tabellone principale a Roma!

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