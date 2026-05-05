Mancano pochi giorni alla registrazione finale di questa stagione di Uomini e Donne, con Elisa Leonardi tra le protagoniste ancora in gioco. La donna ha partecipato al programma fino alla scelta di Ciro Solimeno, e nelle ultime ore ha condiviso alcune rivelazioni inedite riguardo al percorso intrapreso. Le sue parole anticipano l’appuntamento conclusivo, che si svolgerà nelle prossime registrazioni.

Uomini e Donne si avvicina all’ ultima registrazione stagionale e tra le protagoniste c’è Elisa Leonardi, arrivata fino alla fine del percorso con Ciro Solimeno. In attesa della scelta, la corteggiatrice ha rilasciato un’intervista al Magazine ufficiale del programma, raccontando aspetti personali, aspirazioni e opinioni sul suo percorso. Federico Cotugno lancia una stoccata a Cristiana Anania Chi è Elisa Leonardi di Uomini e Donne. Elisa Leonardi ha 23 anni ed è una fisioterapista sportiva. Durante l’intervista ha spiegato di avere obiettivi chiari sia sul piano professionale che personale, con il desiderio di costruire una carriera solida e una famiglia stabile.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: rivelazioni inedite di Elisa Leonardi prima della scelta

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