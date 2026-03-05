Uomini E Donne Elisa Leonardi | Chi E’ E Che Lavoro Fa!

Elisa Leonardi è una corteggiatrice di Uomini e Donne, nota per aver partecipato come concorrente a concorsi di bellezza come Miss Italia e Miss Mondo. Laureata in fisioterapia, ha avuto una carriera che include diverse competizioni di moda e bellezza. Recentemente, è entrata nel programma televisivo, attirando l’attenzione per la sua rivalità con Alessia Messina.

Scopri chi è davvero Elisa Leonardi, la corteggiatrice di Ciro Solimeno a Uomini e Donne: dalla laurea in fisioterapia ai concorsi come Miss Italia e Miss Mondo, fino alla rivalità con Alessia Messina. Tutti i dettagli. Nel parterre del trono classico di Uomini e Donne è bastato un ingresso per cambiare gli equilibri. Elisa Leonardi si è presentata con passo deciso, sguardo sicuro e una presenza social già solida, pronta a mettersi in gioco per conquistare Ciro Solimeno. E fin dal primo momento ha fatto capire di non essere una comparsa. Determinata, diretta, senza troppi filtri. Elisa ha acceso subito il dibattito in studio e tra il pubblico. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

