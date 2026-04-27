Cinzia Paolini, dopo aver manifestato dubbi e aver ricevuto una segnalazione, ha deciso di recarsi a Milano per incontrare Marco. La decisione arriva dopo una serie di discussioni e accuse tra i due. La donna ha scelto di spostarsi nella capitale lombarda per cercare di chiarire la natura del loro rapporto. La visita ha come obiettivo un confronto diretto tra i due protagonisti.

Dopo dubbi, accuse e una segnalazione arrivata in redazione, Cinzia Paolini sorprende tutti e decide di raggiungere Marco a Milano per chiarire il loro rapporto e capire se tra loro può nascere qualcosa di vero. Tra le protagoniste assolute di questa stagione di Uomini e Donne spicca senza dubbio Cinzia Paolini, dama campana che nelle ultime settimane è finita al centro dell'attenzione per la sua frequentazione con Marco, uno degli ultimi cavalieri arrivati nel dating show condotto da Maria De Filippi proprio per conoscerla. Chi è Cinzia Paolini e perché è protagonista a Uomini e Donne Nel corso dei mesi, Cinzia ha dovuto affrontare diverse discussioni al centro del parterre.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Cinzia Paolini cambia idea e vola a Milano da Marco

Notizie correlate

Uomini e Donne, acceso battibecco tra Barbara De Santi e Cinzia Paolini: si sono scontrate per MarcoA Uomini e Donne nella puntata di ieri c'è stato un acceso battibecco tra Cinzia Paolini e Barbara De Santi, il motivo? La prima non ha affatto...

Uomini e Donne anticipazioni: video shock in studio su Cinzia PaoliniCinzia Paolini continua a sconvolgere i telespettatori di Uomini e Donne e i presenti alle registrazioni.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Uomini e Donne, Anticipazioni: Cinzia sorpresa dall'anello di fidanzamento di Marco, poi la segnalazione sul cavaliere; Uomini e Donne, anticipazioni 21 aprile: svolta tra Cinzia e Marco, ma lo studio non crede alla coppia; Uomini e Donne: Elisabetta ha un malore, Sebastiano la soccorre ma chiude con lei; Uomini e Donne, come andrà a finire tra Marco e Cinzia? Ecco le Anticipazioni.

Uomini e Donne: Cinzia Paolini cambia idea e vola a Milano da MarcoDopo dubbi, accuse e una segnalazione arrivata in redazione, Cinzia Paolini sorprende tutti e decide di raggiungere Marco a Milano per chiarire il loro rapporto e capire se tra loro può nascere qualco ... movieplayer.it

Cinzia Paolini di Uomini e Donne scappa a Milano dopo la segnalazione choc su Marco | Sono tornati insieme?La frequentazione tra Cinzia Paolini e Marco a Uomini e Donne prende una svolta inaspettata: cos'ha deciso di fare la dama. ilsussidiario.net

“Prossima tappa Milano… contro tutto e contro tutti sarò io a decidere” Cinzia Paolini, protagonista indiscussa dell’ultima edizione di Uomini e Donne, ha preso una decisione importante: nei prossimi giorni volerà a Milano per raggiungere Marco, il cavaliere - facebook.com facebook