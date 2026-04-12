Nilufar Addati, nota per aver partecipato a Uomini e Donne, ha annunciato sui social di aver deciso di congelare gli ovuli all’età di 28 anni. La scelta ha suscitato numerose reazioni online, con commenti e discussioni che si sono estesi sulla piattaforma. La decisione è stata condivisa pubblicamente, attirando l’attenzione di utenti e media. La sua comunicazione ha generato un dibattito tra sostenitori e critici della pratica.

Nilufar Addati, ex volto di Uomini e Donne, ha deciso di congelare i propri ovuli a soli 28 anni e di raccontarlo apertamente sui social. Una decisione che ha subito acceso il dibattito, tra chi parla di consapevolezza e chi solleva dubbi e critiche. Al centro delle sue parole c’è un messaggio diretto: “ la biologia non aspetta ”. Ma dietro questa frase si nasconde un tema complesso, che riguarda il corpo, il tempo e le scelte personali. E che oggi divide l’opinione pubblica. Tutto parte da un racconto condiviso sui social, in occasione del suo 28° compleanno. Nilufar Addati ha spiegato di aver scelto la crioconservazione degli ovociti, una procedura che permette di conservare gli ovuli per un eventuale utilizzo futuro.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Nilufar Addati di Uomini e Donne congela gli ovuli a 28 anni ma esplode la polemica social

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