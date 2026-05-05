Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa sono entrati nel programma come una coppia, lasciando senza parole il pubblico presente in studio. Dopo aver ricevuto alcune critiche, i due si sono confrontati apertamente, spiegando che il loro cuore ha prevalso sulle opinioni esterne. La loro decisione di presentarsi insieme ha suscitato reazioni tra gli spettatori e i partecipanti al programma.

A Uomini e Donne nella puntata di ieri Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante hanno lasciato tutti senza parole presentandosi come una coppia. Da alcune recenti anticipazioni era già emerso che avevano deciso di concedersi un'altra possibilità, proprio dopo che lui aveva lasciato il dating show di Maria De Filippi con un'altra dama, Simona. In trasmissione si erano attaccati duramente a vicenda in molte occasioni ma erano in molti a pensare che c'era ancora un sentimento tra loro. Ieri a Uomini e Donne hanno confermato che era a causa dell'orgoglio se avevano messo fine alla loro frequentazione, alla fine però ha prevalso l'amore.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Elisabetta e Sebastiano si sfogano dopo le critiche: “Il cuore che ha preso il sopravvento”

Uomini e Donne, Trono Over - Elisabetta e Sebastiano abbandonano il programma separati

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