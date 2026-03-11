Cosa mi ha fatto vergogna Elisabetta smaschera Sebastiano | scontro a Uomini e Donne

Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne, Elisabetta ha accusato Sebastiano di averle causato un senso di vergogna, portando a uno scontro acceso tra i due. La discussione si è sviluppata subito all’inizio della trasmissione, coinvolgendo i presenti e creando grande fermento nello studio. La conversazione si è protratta con toni vivaci, mentre il pubblico assisteva alla scena.

La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi si è aperta con un momento di forte tensione che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico. Al centro dello studio sono finiti Elisabetta e Sebastiano, protagonisti di un durissimo confronto che ha trasformato l’inizio del programma in un vero e proprio scontro senza esclusione di colpi. Tutto è partito quando Maria De Filippi ha invitato il cavaliere a sedersi al centro con Marika e Giada per parlare delle nuove conoscenze. Prima che il confronto potesse entrare nel vivo, però, è intervenuta proprio Elisabetta con una segnalazione che ha cambiato completamente il clima in studio. La dama ha infatti raccontato che fino al giorno prima della registrazione Sebastiano le avrebbe chiesto insistentemente di lasciare insieme il programma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

