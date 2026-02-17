Mario Lenti, protagonista del trono over di Uomini e Donne, ha fatto il suo ritorno sul set il 16 febbraio e ha deciso di riprovare con una dama, scatenando reazioni contrastanti tra gli altri partecipanti. La registrazione delle nuove puntate ha portato a scene di tensione e confronti diretti, mentre i concorrenti si preparano a nuove dinamiche nel programma.

Ritorni e nuove uscite tra i protagonisti del trono over. Lunedì 16 febbraio si sono registrate le nuove puntate dell’attuale stagione di Uomini e Donne, il celebre dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni riportate dal blogger Lorenzo Pugnaloni, la registrazione è stata piena di colpi di scena, ritorni inattesi e discussioni infuocate. La puntata del trono over si è aperta con Mario Lenti, tornato in studio dopo un periodo di assenze. Mario è uscito in esterna con Cinzia Paolini, dama già conosciuta tempo fa durante il programma, e i due hanno cenato insieme. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Uomini e Donne anticipazioni 16 febbraio, Mario Lenti torna e ci riprova con una dama: scoppia il caos

Una recente segnalazione sui social ha portato alla luce una cena tra una dama del Trono Over di Uomini e Donne e Mario Lenti.

Mario Lenti è uno dei nuovi protagonisti della stagione di Uomini e Donne, noto anche come cavaliere del trono over.

