Uomini e Donne anticipazioni | Edoardo Nestori lascia lo studio e scoppia il caos tra Ciro Elisa e Martina

Durante la registrazione di Uomini e Donne del 16 marzo, Edoardo Nestori ha abbandonato lo studio, scatenando il caos tra Ciro, Elisa e Martina. La scena ha generato tensioni tra i partecipanti, mentre i presenti hanno assistito a momenti di forte emozione. La registrazione si è conclusa con alcuni scontri tra i protagonisti, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa reazione.

Anticipazioni Uomini e Donne 16 marzo: cosa è successo nella registrazione. Nuove scintille nello studio di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Come anticipato dal blogger Lorenzo Pugnaloni la registrazione della puntata andata in scena lunedì 16 marzo ha regalato colpi di scena e tensioni sia nel trono classico che nel parterre over. Le anticipazioni, diffuse dal blogger Lorenzo Pugnaloni, raccontano di una puntata particolarmente movimentata, tra addii improvvisi, accuse in studio e nuovi baci che hanno fatto esplodere le gelosie. Edoardo Nestori lascia il programma dopo le accuse. Uno dei momenti più discussi della registrazione riguarda Edoardo Nestori, protagonista del trono over. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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