Uno storico whisky cambia volto ai suoi classici

Il noto produttore di whisky ha annunciato un restyling delle sue linee più note, Double Cask e Sherry Oak Collection, affidando il nuovo design a un famoso graphic designer. La modifica riguarda principalmente l’aspetto estetico del prodotto, mantenendo invariati gli ingredienti e le caratteristiche interne. L’azienda ha precisato che si tratta di un aggiornamento visivo, senza alterare la formula o i metodi di produzione delle sue bottiglie più rappresentative.

La forma cambia, la sostanza resta. The Macallan presenta il nuovo design delle sue linee più riconoscibili, Double Cask e Sherry Oak Collection, affidando il progetto a David Carson, figura chiave della grafica contemporanea. L’operazione arriva nell’anno del bicentenario della distilleria e si muove lungo una traiettoria precisa: rendere visibile e rilevante attraverso la progettazione grafica ciò che ha sempre definito l’identità del marchio. Il risultato è un linguaggio visivo che lavora per stratificazione. La bottiglia richiama con la sua silhouette il tetto ondulato della distilleria nello Speyside, creando un legame diretto tra oggetto e luogo.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Uno storico whisky cambia volto ai suoi classici The 3-Hour Guide to Wealth | Billionaire Habits You Can Copy Today Notizie correlate Addio a Franco Botto, volto storico di uno spot iconico degli anni ’80ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ricordo di un protagonista della pubblicità italiana Si è spento all’età di 77 anni Franco Botto, diventato celebre per... Piazza Mazzini cambia volto: smontato il primo dehors nel cuore del centro storico a ComoAl via l’applicazione delle nuove regole sugli spazi all’aperto volute dall’amministrazione comunale: via la copertura fissa, restano solo soluzioni...