Addio a Franco Botto volto storico di uno spot iconico degli anni ’80

È morto all’età di 77 anni Franco Botto, noto per essere stato uno dei volti più riconoscibili di uno spot pubblicitario degli anni Ottanta. La sua immagine è rimasta impressa nel pubblico per molti anni, grazie a una campagna televisiva trasmessa tra gli anni ’80 e ’90. La notizia è stata annunciata da fonti vicine alla famiglia, senza ulteriori dettagli sulla causa del decesso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ricordo di un protagonista della pubblicità italiana. Si è spento all’età di 77 anni Franco Botto, diventato celebre per uno degli spot televisivi più riconoscibili tra gli anni ’80 e ’90. Indimenticabile il suo volto rassicurante, la pipa e i baffi, accompagnati dalla celebre frase “Tonno insuperabile, 170 grammi di bontà in olio d’oliva”, entrata nella memoria collettiva di intere generazioni. Una vita lontana dai riflettori. Nonostante la notorietà legata alla pubblicità, Botto non apparteneva al mondo dello spettacolo. Nella vita quotidiana aveva costruito una carriera ben diversa, lavorando per anni come responsabile tecnico presso Fincantieri a Riva Trigoso, nel territorio di Sestri Levante.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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