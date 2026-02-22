Piazza Mazzini cambia volto | smontato il primo dehors nel cuore del centro storico a Como

Piazza Mazzini ha visto la rimozione del primo dehors, causata dalla decisione di ridimensionare le strutture esterne dei locali nel centro storico di Como. La modifica interessa l’area di fronte a uno dei locali più frequentati, che da ieri appare più sgombra. La rimozione delle strutture ha portato a un cambiamento nel volto della piazza, creando uno spazio più aperto e meno congestionato. La situazione continua a evolversi nel cuore della città.

Al via l’applicazione delle nuove regole sugli spazi all’aperto volute dall’amministrazione comunale: via la copertura fissa, restano solo soluzioni stagionali C’è un angolo del centro storico di Como che, da ieri, appare diverso. In piazza Mazzini lo spazio davanti a uno dei locali più noti ha iniziato a liberarsi delle strutture che negli ultimi anni avevano ampliato l’area destinata ai clienti. È il primo segnale concreto dell’applicazione delle nuove disposizioni comunali sugli spazi esterni che tanto clamore hanno suscitato nelle scorse settimane. La revisione delle regole, promossa dall’amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Rapinese e approvata in consiglio comunale lo scorso autunno, punta a distinguere nettamente tra strutture permanenti e soluzioni temporanee. 🔗 Leggi su Quicomo.it Interventi stradali nel cuore del centro storico, cambia la viabilità: le disposizioniDalle otto di lunedì 2 febbraio, le strade del centro storico di Ferrara cambiano volto. Il villaggio di Betlemme arriva in centro storico: in Piazza del Popolo il presepe vivente delle Scuole del Sacro CuoreIl centro storico di Betlemme si trasferisce in Piazza del Popolo con la ventiduesima edizione del Presepe Vivente, organizzato dalle Scuole del Sacro Cuore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Piazza Mazzini cambia volto: smontato il primo dehors nel cuore del centro storico a Como; Piazza Verdi cambia volto: diventerà un giardino urbano con 500 posti auto; Mercato, si cambia volto: arrivano 84 banchi in centro. Dopo mesi di confronto debutta la nuova configurazione; Novara, largo Bellini chiuso per gli ultimi lavori. Carnevale di Viareggio. . LIVE In diretta da piazza Mazzini il momento della lettura dei verdetti della Giuria del Carnevale di Viareggio 2026 - facebook.com facebook