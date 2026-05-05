Università rettore Levialdi Ghiron Tor Vergata | 10 anni dopo accademia e istituzioni unite per Regeni

Sono trascorsi dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, un episodio che ha segnato profondamente il panorama accademico e istituzionale. In questa occasione, il rettore dell'ateneo ha sottolineato come, nel tempo, università e istituzioni abbiano collaborato per mantenere vivo il ricordo e affrontare le questioni aperte legate al caso. La commemorazione rappresenta anche un momento di riflessione sulla funzione delle università nel contesto pubblico e sociale.

(Adnkronos) – “Oggi, purtroppo, celebriamo i dieci anni della scomparsa di Giulio Regeni, un evento fondamentale per potere tenere sempre vivo il ricordo ed evidenziare il ruolo dell'università in questa dialettica e dinamica. È un evento per noi molto importante, che ha coinvolto una pluralità di persone all'interno del mondo accademico e del mondo istituzionale”. A dirlo Nathan Levialdi Ghiron, Rettore Università degli Studi di Roma Tor Vergata, all'iniziativa nazionale Le Università per Giulio Regeni, organizzata all'Auditorium Ennio Morricone dell'università degli Studi di Roma Tor Vergata nella Macroarea di Lettere e filosofia e promossa dalla Senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore, a cui l’ateneo ha aderito.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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