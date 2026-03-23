Roma, 23 mar. (Labitalia) - “Tor Vergata promuove da molti anni la partecipazione femminile: l'alta percentuale di donne tra i componenti del nostro consiglio di amministrazione ne è una dimostrazione”. Lo spiega Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell'università degli studi di Roma Tor Vergata, alla cerimonia di firma del Protocollo d'intesa per la promozione di una presenza equilibrata di donne e uomini nei dibattiti pubblici istituzionali, televisivi e accademici. L'accordo rientra nella campagna europea “No women no panel - Senza donne non se ne parla”, promossa in Italia dalla Rai. L'attenzione alla partecipazione di ambo i generi “è un aspetto che cerchiamo di promuovere sia nei progetti di ricerca sia nelle attività di terza missione e ovunque vi sia la possibilità”, aggiunge il rettore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Levialdi Ghiron (Tor Vergata): "Da anni impegnati in partecipazione femminile"

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