Università Politecnica delle Marche e Regione | confronto su programmazione sanitaria e formazione medica

L’Università Politecnica delle Marche e la Regione hanno discusso della pianificazione sanitaria e della formazione medica, a causa della crescente domanda di medici e ricercatori qualificati. Durante l’incontro, è stato evidenziato come la collaborazione possa migliorare le opportunità di stage e tirocini nelle strutture pubbliche. I rappresentanti hanno anche affrontato le sfide legate alla distribuzione del personale sanitario tra le zone urbane e rurali. La discussione ha aperto la strada a nuovi accordi per rafforzare il settore.

«È stata una giornata importante di condivisione strategica tra Università Politecnica delle Marche e Regione», ha dichiarato il Rettore Enrico Quagliarini al termine dell'assemblea Dall'assemblea è emerso chiaramente un impegno condiviso: l’Università Politecnica delle Marche e la Regione continueranno a investire risorse umane e finanziarie per preservare e rafforzare l'offerta formativa dell'Ateneo in ambito sanitario su tutto il territorio regionale. Un impegno che trova la sua ragione più profonda nell'impatto concreto e misurabile che la comunità accademica — docenti, ricercatrici e ricercatori, specializzande e specializzandi — genera ogni giorno sul sistema sanitario marchigiano: all'interno dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e in ogni presidio territoriale della Regione.🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: L’Università Politecnica delle Marche nella prestigiosa classifica Highly Cited Researchers 2025 Leggi anche: La ricerca con l’Università Politecnica delle Marche svela la voce dei delfini: ecco cosa ci dicono Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Politecnica Marche, 2/o semestre Scuola Innovazione Tecnologica Umanistica Manageriale; Convegno Spazio: libertà, sviluppo e conoscenza il Polo Urbani insieme all’Università Politecnica delle Marche; ICT nelle imprese: Marche connesse come il Paese, ma il digitale avanzato resta la vera sfida; Marche, Pmi poco digitali: arrivano i voucher hi-tech. Convenzione tra Camera di Commercio e Univpm per aiutare la transizione. Università Politecnica delle Marche: quasi 5 milioni di euro di fondi Ue in due mesiNove atenei europei riuniti ad Ancona per due giorni di lavori su sostenibilità, digitalizzazione e bioeconomia. L'ateneo marchigiano ha intercettato quasi cinque milioni di fondi comunitari in appena ... lanuovariviera.it Rettori Marche, 'ripristinare fondi e impegno pluriennale Benessere studenti e campus'Il Coordinamento dei Rettori delle Università Marchigiane (Crum) esprime forte preoccupazione per la riduzione delle risorse statali destinate allo sport universitario, in particolare dei fondi del M ... ansa.it Univpm Università Politecnica delle Marche - facebook.com facebook