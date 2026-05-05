Università Ceci Tor Vergata | Momento approfondimento e memoria pubblica su Regeni

L'università di Roma Tor Vergata ha deciso di dedicare un momento di approfondimento e memoria pubblica sulla vicenda di un ricercatore scomparso e ritrovato poi morto in circostanze ancora oggetto di indagini. La decisione è stata presa in risposta alle richieste di studenti e docenti, e si svolgerà attraverso incontri e iniziative volte a mantenere vivo il ricordo e a promuovere un'analisi critica sulla vicenda.

Roma, 5 mag. (AdnkronosLabitalia) - “L'università di Roma Tor Vergata ha aderito immediatamente alla proposta della senatrice a vita Elena Cattaneo di dedicare un'iniziativa nazionale, che coinvolge tutte le università italiane, a dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, al fine di riaccendere e tenere viva l'attenzione su questo caso, ma anche per allargare lo sguardo sulle diverse aree del mondo in cui la libertà di ricerca è minacciata, aree in cui diventa pericoloso per gli studiosi ed i giovani ricercatori portare avanti iniziative e studi”. E' quanto affermato da Lucia Ceci, Prorettrice alla Comunicazione dell'Università Roma Tor...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Università, Ceci (Tor Vergata): "Momento approfondimento e memoria pubblica su Regeni" Notizie correlate Leggi anche: Regeni, Roma Tor Vergata aderisce all'iniziativa nazionale 'Le università per Giulio' Università, rettore Levialdi Ghiron (Tor Vergata): “10 anni dopo accademia e istituzioni unite per Regeni”(Adnkronos) – “Oggi, purtroppo, celebriamo i dieci anni della scomparsa di Giulio Regeni, un evento fondamentale per potere tenere sempre vivo il... Altri aggiornamenti Università, Ceci (Tor Vergata): Momento approfondimento e memoria pubblica su RegeniLa Prorettrice alla Comunicazione dell'Università Roma Tor Vergata, in occasione dell’iniziativa nazionale Le Università per Giulio Regeni, organizzata all'Auditorium Ennio Morricone dell'università d ... adnkronos.com Regeni, Roma Tor Vergata aderisce all’iniziativa nazionale 'Le università per Giulio'Martedì 5 maggio 2026, alle ore 10.00, presso l’Auditorium Ennio Morricone della Macroarea di Lettere e filosofia, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata aderisce all’iniziativa nazionale Le ... adnkronos.com